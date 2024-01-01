Алёна Бронникова В Перми открылся третий мини-маркет «Жизньмарт» Новый магазин екатеринбургской сети расположен в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ТРЦ "Планета"

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» 3 июля состоялось открытие мини-маркета продуктового ретейлера из Екатеринбурга «Жизньмарт». Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Магазин формата мини расположился на первом этаже, напротив гипермаркета «Лента». Площадь нового отдела составляет 44,4 кв. м.

По информации пресс-службы «Планеты», здесь можно приобрести готовые блюда, горячий кофе, наборы для приготовления еды с рецептами и полным составом продуктов.

Согласно данным 2ГИС, сейчас в Перми открыто четыре магазина, в ближайшее время планируется открытие на ул. Юрша, 80. Также открыто два мини-маркета: на Ленина, 52а и в iMall Эспланада. Мини-маркет в «Планете» стал третьим заведением такого формата сети «Жизньмарт» в Перми.

Первый магазин «Жизньмарт» открылся в Перми в сентябре 2023 года по ул. Луначарского, 34. До конца текущего года сеть намерена запустить 25 магазинов большого формата с доставкой.

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