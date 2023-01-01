Алёна Бронникова Стала известна дата открытия первого продуктового магазина «Жизньмарт» в Перми Торговая точка находится на ул. Луначарского, 34 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

В Перми стала известна точная дата открытия магазина продуктовой сети из Екатеринбурга «Жизньмарт». Торговая точка по ул. Луначарского, 34 станет первой в Прикамье. Как сообщили авторы чата в telegram, супермаркет начнёт работу 8 сентября.

Ранее стало известно о том, что в краевой столице появятся новые продуктовые магазины «Жизньмарт», сообщалось, что по оптимистичному плану открытие ожидается на 15 августа.

Основатель сети бизнесмен Иван Зайченко планирует запустить до конца 2024 года в Перми 25 магазинов большого формата с доставкой. Первые супермаркеты откроются в центре города, а затем и в спальных районах. После этого торговые точки появятся в других городах региона. Он сообщал, что первые три магазина откроются в сентябре, в целом до конца 2023 года запустят шесть-восемь супермаркетов. Уже утверждены адреса по ул. Островского, 74, Луначарского, 34, Революции, 50 и Ленина, 60.

«Жизньмарт» — сеть продуктовых магазинов формата «у дома», в ассортименте которых представлены продукты и готовые блюда. Осуществляет доставку на дом и в офис. Первый магазин открылся в Екатеринбурге 5 марта 2019 года. Согласно данным List-Org.ru, Иван Зайченко является учредителем 16 организаций и правообладателем 20 товарных знаков, среди которых «Жизньмарт», «Сушкоф и пицца», «Дельпесто».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.