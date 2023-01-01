Алёна Бронникова В Пермь зайдёт новая продуктовая сеть из Екатеринбурга В ближайшее время к открытию готовятся три магазина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми появятся новые продуктовые магазины «Жизньмарт». В официальной группе сети на сайте «ВКонтакте» сообщается об открытии первой точки по ул. Луначарского, 34.

В telegram появился чат нового магазина, куда вступили уже 50 пермяков. Представители сети набирают новых сотрудников, рассказывают о товарах и о ведущихся строительно-монтажных работах. Как сообщалось в чате, по оптимистичному плану открытие ожидается на 15 августа.

Основатель сети бизнесмен Иван Зайченко рассказал «Коммерсантъ-Прикамье», что в целом в Перми планируется открыть 25 магазинов большого формата с доставкой до конца 2024 года. Первые супермаркеты откроются в центре города, а затем и в спальных районах. После этого торговые точки будут открываться и в других городах Пермского края.

«Первые три магазина откроются в Перми уже в сентябре, а до конца 2023 года планируется запустить шесть-восемь магазинов. Среди утверждённых адресов супермаркетов — ул. Островского, 74, Луначарского, 34, Революции, 50, и Ленина, 60», — сообщает издание.

В сети представлено 90% екатеринбургских поставщиков. В Перми будет закупаться японская кухня, возможно, будет местная фабрика готовой еды и местные поставщики десертов и молочной продукции, уточнил руководитель сети.

«Жизньмарт» — сеть продуктовых магазинов формата «у дома», в ассортименте которых представлены продукты и готовые блюда. Осуществляет доставку на дом и в офис. Первый магазин открылся в Екатеринбурге 5 марта 2019 года. Согласно данным List-Org.ru, Иван Зайченко является правообладателем 20 товарных знаков, среди которых «Жизньмарт», «Сушкоф и пицца», «Дельпесто», и учредителем 16 организаций.





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