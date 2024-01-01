Экс-губернатор Кировской области намерен создать в Перми женский баскетбольный клуб Проект Никиты Белых пока находится в стадии разработки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который также в разные годы был депутатом парламента Пермского края и вице-губернатором Прикамья, планирует создать женский баскетбольный клуб.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», спортивный проект бывшего чиновника пока в стадии разработки, а сам Белых сейчас занят организацией юношеского баскетбольного турнира. Источники издания прогнозируют успех, который может ждать проект женской баскетбольной команды, но он возможен лишь при условии серьёзного финансирования.

Баскетболом занимается один из сыновей бывшего политика, а его мама Зинаида Белых была первой из пермских спортсменок, удостоенных звания мастера спорта СССР по баскетболу.

Напомним, 21 июня Никита Белых вышел из колонии после восьмилетнего срока, который он отбывал за получение взятки в особо крупном размере будучи губернатором Кировской области. Его задержали в 2016 году. Суд установил, что взятку в 150 тыс. евро ему дал гражданин Германии Юрий Судгаймер. В 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб. По этому уголовному делу срок заключения истёк 21 июня.

В 2021 году в отношении Белых было возбуждено ещё одно уголовное дело. Ему инкриминировались два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В начале июля этого года бывшего вице-губернатора Прикамья оправдали по этому делу. На суде Белых заявил, что уже нашёл новую работу в Перми. Позже стало известно, что он начал работать заместителем гендиректора по корпоративным вопросам в АО «Кондитерская фабрика «Пермская».

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