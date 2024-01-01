Алёна Бронникова В выходные в Прикамье ожидаются кратковременные дожди В дневное время температура воздуха будет подниматься до +20 градусов Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

По прогнозам метеорологов, 27—29 сентября территория Прикамья окажется под влиянием северной периферии малоподвижного антициклона, В пятницу будет переменная облачность, преимущественно без осадков, а уже в выходные местами могут пройти кратковременные дожди.

«Ветер юго-западный умеренный, 28 и 29 сентября с порывами 15—18 м/с. Температура воздуха ночью 27 и 28 сентября +5…+10°, дневной прогрев будет достигать +15…+20°. В Перми преимущественно без осадков, температура в ночные часы будет повышаться до +11…+13°, днём составит около +17°», — сообщает Пермский ЦГМС.

В начале следующей недели пройдёт ложбина с холодным фронтом и принесёт на север Прикамья кратковременный дождь. Ветер будет умеренным, западным. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы. Ночью +5…+10°, днём в северных районах региона +10…+15°, в южных +16…+21°, в Перми +16…+18°.

Ранее синоптики сообщали о резком потеплении в Пермском крае с 26 сентября до конца месяца. По данным ГИС-Центр ПГНИУ, после холодного начала недели днём в четверг столбики термометров на территории региона поднимались до отметки +20°, в Перми воздух прогрелся до +17,6°. Эксперты отмечают, что по прогнозам ожидается самое сильное потепление в последней пятидневке сентября с 2015 года.

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