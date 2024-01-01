В Перми на Чкаловской дамбе из-за выделенной полосы на треть вырос пассажиропоток Поделиться Твитнуть

В департаменте транспорта Перми отчитались о работе выделенной полосы на улицах Стахановская и Чкалова. Сейчас пиковый пассажиропоток на этом участке уже превышает 4 тыс. пассажиров в час в одном направлении. В прошлом году этот показатель составлял около 3 тыс. пассажиров в час.

По словам начальника дептранса Анатолия Путина, в связи с реконструкцией ул. Карпинского и трамвайных путей в Индустриальном районе всё больше пассажиров пользуются маршрутами, курсирующими по мостовому переходу Стахановская — Чкалова.

«В пиковые часы автобусы отправляются от остановок в каждом направлении со средним интервалом полторы минуты. При этом, провозная способность «выделенки» не исчерпана. В следующем году здесь поедут автобусы особо большого класса, что позволит ещё больше повысить провозную способность, — пояснил чиновик.

Больше всего нагрузки приходится на автобусные маршруты №4, №11, №13, №27 и №62 — 38 отправлений в час в каждом направлении. Все они обслуживаются автобусами большого класса. На этом участке курсируют также пригородные маршруты №823, №747 и №748.

Напомним, в июне 2022 года на переходе «Стахановская — Чкалова» была организована первая выделенная полоса для автобусов, следующих из Индустриального в Свердловский район. Вторая «выделенка» появилась в этом году для общественного транспорта, следующего в обратном направлении. Благодаря этому скорость движения общественного транспорта по Стахановской дамбе в Перми выросла втрое: с 10-15 минут до 4 минут вне зависимости от дорожной ситуации.

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