На переходе Стахановская—Чкалова в Перми появилась выделенная полоса для автобусов Она позволит увеличить скорость пассажирского сообщения Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На переходе Стахановская—Чкалова появилась выделенная полоса для автобусов, следующих из Индустриального в Свердловский район. Как сообщил глава Перми Алексей Дёмкин, она организована по просьбам жителей и позволит увеличить скорость сообщения, а также повысит точность соблюдения расписания маршрутами № 11, 13, 27 и 62.

Кроме того, повысится провозная способность участка за счёт возможности пропуска большего количества автобусов.

Напомним, о том, что мэрия Перми разрабатывает проект организации выделенной полосы на дороге Чкалова—Стахановская, стало известно в октябре прошлого года.





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