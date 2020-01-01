Мария Сыропятова На дороге Стахановская — Чкалова может появиться выделенная полоса для общественного транспорта Соответствующий проект разрабатывается в администрации Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект организации выделенной полосы на дороге Чкалова — Стахановская разрабатывают в мэрии Перми. Об этом на заседании комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

В мэрии Перми считают, что скорость проезда по трассе не изменится.

«Пропускную способность определяет не количество полос, а перекрёсток улиц Куйбышева и Чкалова, — отметил Анатолий Путин. — Правая полоса продолжит работать на поворот, и скорость проезда для автомобилистов существенно поменяться не должна».

Напомним, что выделенные полосы для движения общественного транспорта появились в Перми на улицах Попова и Героев Хасана.

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