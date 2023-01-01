Елена Синица В Перми на улице Стахановской появится выделенная полоса для автобусов Она появится на участке от улицы Куйбышева до улицы Карпинского Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании рабочей группы по организации и безопасности дорожного движения было принято решение организовать выделенную полосу на участке улицы Стахановской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выделенная полоса появится на участке от улицы Куйбышева до улицы Карпинского при существующих габаритах данной дороги.





В ходе заседания были проанализированы данные транспортных потоков личного и общественного транспорта, количество перевезённых всеми видами транспорта пассажиров, а также результаты моделирования предлагаемых изменений на основании транспортной модели города.





На участке курсируют автобусные маршруты № 11, 13, 27 и 62, а также пригородные. В часы-пик по этому участку провозят более 3 тыс. пассажиров в час. В городском департаменте транспорта отмечают, что выделенные полосы позволяют общественному транспорту двигаться независимо от дорожной обстановки.

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