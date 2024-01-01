В Александровском округе Пермского края избрали нового председателя думы Владимир Косожихин заменил на этом посту Людмилу Белецкую Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В Александровском муниципальном округе Пермского края депутаты избрали нового председателя думы. Вместо Людмилы Белецкой этот пост занял Владимир Косожихин.

«Председателем думы Александровского муниципального округа избран Владимир Косожихин. Индивидуальный предприниматель ранее был депутатом Земского собрания Александровского района», — сообщает telegram-канал «На местах».

Кроме того, депутаты окружной думы делегировали его в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Косожихин был выдвинут на выборы от партии «Единая Россия». На сентябрьских выборах 61-летний предприниматель победил по одномандатному избирательному округу №5.

Людмила Белецкая возглавляла думу с 2021 года. В августе стало известно, что она отказалась переизбираться на данный пост.

Напомним, массовое избрание председателей дум в муниципалитетах региона началось на прошлой неделе. 24 сентября депутаты думы Уинского муниципального округа избрали главой зампреда представительного органа Наталью Гладких, а председателем Добрянского городского округа остался Антон Палкин.

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