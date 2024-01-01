В Прикамье на предстоящих выборах не будут переизбираться шесть глав территорий Голосование пройдёт в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 16 из 22 муниципалитетов Пермского края действующие председатели местных дум планируют переизбираться, а остальные шесть — нет. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Не планируют участвовать в предстоящих выборах глава Уинского муниципального округа Максим Быкариз, глава Чердынского городского округа Николай Селянин, глава Александровского муниципального округа Людмила Белецкая, глава Берёзовского муниципального округа Виктор Патласов, глава Ординского муниципального округа Михаил Шипулин и глава ЗАТО Звёздный Ирина Ободова.

Из 16 кандидатов, которые будут участвовать в выборной кампании, 15 выдвиженцев «Единой России» и один самовыдвиженец (Илья Итальев) — из Красновишерского ГО.

Напомним, в Прикамье голосование состоится с 6 по 8 сентября. Избирателям предстоит выбрать 367 депутатов, которые будут представлять их интересы ближайшие пять лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.