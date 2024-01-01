В Прикамье выбрали спикеров местных дум ещё в двух округах В Уинском будет новый председатель, а в Добрянке остался прежний Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Депутаты думы Уинского муниципального округа и Добрянского городского округа избрали новых спикеров. В Уинском главой стала прежний зампред представительного органа Наталья Гладких, а в Добрянке — Антон Палкин, который возглавлял местную думу с 2019 года. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Наталья Гладких в прежнем созыве работала в качестве заместителя председателя думы, а сейчас сменила на посту спикера Максима Быкариза.

Антон Палкин — начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Член постоянного комитета по социальным вопросам. Возглавлял думу округа первого созыва с 2019 года.

Оба спикера делегированы в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Напомним, массовое избрание председателей дум в муниципалитетах региона началось на прошлой неделе.

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