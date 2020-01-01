Депутаты Александровской думы переизбрали спикера Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Александровска

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня, 14 января, депутаты Александровской городской думы попытались провести заседание. Попасть в здание у них не получилось,. Поэтому они провели заседание на улице, где избрали спикером вместо Марины Зиминой Людмилу Белецкую. Об этом сообщает телеграм-канал «СоленыУши».

Собеседник в администрации округа информацию о том, что сегодня депутаты приняли такое решение, подтвердил. Однако, по его словам, есть сомнения в его законности: официально назначенного заседания думы сегодня не было, оно намечено на 28 января. Кроме того, неизвестно, как оно будет оформлено с точки зрения соблюдения регламента и иных формальных процедур.

В декабре, напомним, по такому же сценарию (вне зала заседаний) депутаты освободили от полномочий и. о. главы округа Светлану Богатырёву и назначили на это место экс-руководителя Яйвинского поселения Владимира Белобаржевского. Источник в районной администрации говорит, что официального документа якобы пока нет.

Напомним, главу Александровского округа не могут избрать второй год.

В четвёртом по счёту конкурсе в октябре 2020 года в финал вышли депутат думы Ольга Лаврова и бывший глава Александровска, директор МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков. В третьем «финалистами» были экс-министр ЖКХ и бывший глава Александровского района Александр Шицын и директор Александровской спортивной школы Илья Караксин. Однако по разным причинам решение принять не удаётся.

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