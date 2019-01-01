Евгения Пастухова выпускающий редактор Конкурс по отбору главы в Александровске не состоялся Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся заседании думы Александровского муниципального округа депутаты не поддержали ни одного из кандидатов. В итоге конкурс был сорван. Во «второй тур» вышли действующая глава территории Светлана Богатырёва и бывший глава Александровского поселения, директор созданного летом МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков. Однако из 14 присутствовавших на заседании депутатов за её кандидатуру проголосовали семь, пять проголосовали против, двое воздержались. Таким образом, ей не хватило одного голоса.

Всего на участие в конкурсе заявлялись пять человек. Кроме Хомякова и Богатырёвой документы подали предприниматель и депутат местной думы Людмила Белецкая (она не прошла этап проверки документов), директор детско-юношеской спортивной школы Илья Караксин и экс-глава Яйвинского поселения Владимир Белобаржевский.

По данным источника, Белобаржевский очень рассчитывал стать главой и заручился поддержкой ряда депутатов, однако не вышел во «второй тур». Напомним, Яйвинское поселение выступало против объединения зимой этого года. Объединение в муниципальный округ состоялось летом, а на выборах в думу в конце сентября 9 из 15 мест заняли коммунисты.

На заседании совета глав муниципальных образований в начале октября губернатор Пермского края Максим Решетников сказал, что такой результат — следствие работы местных властей с обращениями жителей. «Житель жалуется на плохой ремонт теплосетей: старые трубы заклеены скотчем. А вы отвечаете, что кроме скотча там ещё и проволока будет. Читать это, конечно, смешно. Но тогда и итогам выборов удивляться не стоит»,— заявил губернатор на Совете глав муниципальных образований Пермского края.

Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев на конференции партии в ноябре заявил, что «такой брак в работе сопоставим с предательством»: «Считаю, что к этому привела самоуспокоенность: депутаты, избранные год назад, посчитали, что они всё знают, всё умеют, и толком кампанию не вели. Этим воспользовались наши конкуренты».

Конкурс будет объявлен заново. Предполагается, что он состоится в феврале.