Расследование смерти экс-главы СУ СКР по Пермскому краю остановлено Сергей Сарапульцев погиб три года назад Поделиться Твитнуть

Сергей Сарапульцев

Архив ИД «Компаньон»

Следователи не нашли доказательств, что в отношении Сергея Сарапульцева, бывшего руководителя СУ СКР по Пермскому краю, было совершено преступление. Проверка по данному делу окончена. Она длилось три года. Об этом сообщает 59.ru cо ссылкой на вдову Ольгу Сарапульцеву.

Напомним, Сергей Сарапульцев был найден мёртвым в своём доме 21 сентября 2021 года, на следующий день после стрельбы в ПГНИУ, в результате которой шесть человек погибли, десятки получили ранения.

Основной версией причин гибели Сарапульцева с первых дней называлось самоубийство. Рядом с телом нашли предсмертную записку.

После расстрела в вузе в Пермь прибыл глава федерального СК Александр Бастрыкин и будто бы устроил разнос подчинённым. В СМИ писали, что руководивший тогда СУ СКР Сергей Сарапульцев, расследовавший в своё время и пожар в клубе «Хромая лошадь», и падение «Боинга», и много других резонансных уголовных дел, мог просто не выдержать давления и свести счёты с жизнью. При этом назывались и другие версии, например долги, или обстоятельства личной жизни.

После смерти Сергея Сарапульцева Следственный комитет России начал проверку, в рамках которой решается вопрос о целесообразности возбуждения уголовного дела. Обычно этот процесс занимает 30 дней. Вдове Ольге Сарапульцевой ежемесячно приходили уведомления об отказе в открытии дела, затем эти решения отменялись, и срок проверки снова продлевался на 30 дней. Последний официальный документ от Следственного комитета вдова получила 9 января 2024 года, в котором говорилось «о возвращении материалов для дополнительного исследования». В сентябре 2024 года она узнала, что расследование всё-таки закрыто, так как не были обнаружены улики, указывающие на совершение преступления.

Тем не менее, как пишет 59.ru, Ольга Сапрапульцева в самоубийство мужа до сих пор не верит.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.