Скончался руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев руководил ведомством с 2018 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Сарапульцев

В четверг, 23 сентября, скончался глава следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Об этом «Коммерсанту-Прикамье» рассказали сразу несколько информированных источников.

Сегодня в краевом управлении Следственного комитета прошло совещание, посвященное атаке на Пермский университет. По информации telegram-канала Baza, после совещания от расследования были отстранены многие местные следователи. Как сообщил канал, Сергей Сарапульцев совершил самоубийство. Тело полковника нашли в его коттедже.

Сергей Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда Пермского края.

С 2002 года служил в органах прокуратуры.

В 2004 году окончил Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работал следователем и старшим следователем прокуратуры Индустриального района Перми, старшим следователем по расследованию бандитизма и умышленных убийств, а также следователем по особо важным делам следственного управления Пермского края, заместителем руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.

С образованием Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Пермскому краю был назначен заместителем руководителя отдела по расследованию особо важных уголовных дел.

В сентябре 2008 года был награжден медалью «Доблесть и отвага».

С августа 2009 года — руководитель отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики.

С 2009 по 2011 год — заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.

С 2011 года работал в Иркутской области.

Указом президента РФ от 5 июля 2018 года полковник юстиции Сергей Сарапульцев был назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.

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