«Мы помним. Мы — Пермский университет». 20 сентября в Перми вспоминают жертв теракта

В 13.10 пошёл дождь. Начало траурного митинга было запланировано в 13.10 на территории университета. У корпуса №8 возле памятного стенда — студенты, преподаватели, журналисты... У беды нет границ. Слова поддержки университету 20 сентября шли со всей страны.

«Этот день навсегда останется в памяти университета. Мы никогда не забудем тех, чья жизнь оборвалась. Мы помним о семьях, которых настигло горе, о раненых и пострадавших. Университет продолжает жить с большой раной, но оставаться местом силы, энергии, местом, где сбываются наши мечты, — сказал на траурном мероприятии ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игорь Германов.

20 сентября 2021 года, напомним, в вузе произошла стрельба. В университете шли занятия, было около 11.30 утра, когда на территорию кампуса заявился 18-летний Тимур Бекмансуров, студент-первокурсник платного отделения юридического факультета, — в чёрном шлеме, обвешанный патронами — и стал стрелять без разбору из дробовика. За час до преступления он опубликовал пост в соцсетях, где рассуждал о бессмысленности человеческой жизни, о ненависти к себе и другим людям и в деталях рассказывал о покупке оружия (которое приобрел на законных основаниях), о том, как получал справку от врача-психотерапевта, и о своих планах устроить бойню в университете — «не самом худшем месте, чтобы умереть». Его смог остановить лишь сотрудник ГИБДД, младший лейтенант Константин Калинин, который ранил стрелявшего (патруль ДПС первым приехал на место ЧП). Между началом стрельбы и поимкой преступника прошло чуть меньше часа.

За это время Тимур убил шесть человек (погибли Александра Мохова, студентка четвёртого курса механико-математического факультета, студент физфака Ярослав Арамелев, второкурсницы географического факультета Екатерина Шакирова и Ксения Самченко, Анна Айгельдина, выпускница химического факультета; врач-эндоскопист Маргарита Энгауз). 20 ранил, еще 30 человек пострадали, когда пытались выпрыгнуть из окон, чтобы спастись. Бекмансурова суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Сейчас он пытается оспорить решение суда из-за того, что якобы страдает психическими заболеваниями.

Сменилось руководство вуза. Ректор университета Дмитрий Красильников ушел с поста 1 февраля 2023 года (в отношении него заведено уголовное дело, однако Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение. По данным «Коммерсантъ-Прикамья» оно было возвращено на доследование).

По словам нового ректора университета, за эти три года были серьезно усилены меры безопасности, в вузе работают специалисты центра психологической поддержки, делается все, чтобы подобного рода трагедии больше не повторились.

«Еще многое предстоит сделать, но с уверенностью могу сказать, что по уровню защищенности наш университет во многом превосходит другие вузы и образовательные учреждения», — заверяет он.

«Я всегда прихожу в память о погибших сюда. У меня в это время внучка училась в этом корпусе. Я ей звоню, а она не отвечает. Можете представить мое состояние?.. Ребята ушли...Как родителям жить с этой болью. Это самое страшное, когда умирают дети. Они же совершенно безвинные. За что? Еще эта девочка, Анна, которая совершенно случайно пришла получать диплом. Надо же прийти именно в этот момент… Ужасно, — плачет Тамара Маргарян, руководитель производственной практики ПГНИУ.

«Сентябрь. Небо хмурится суровою тучей, завяли гвоздики… И льется дождь из тысяч человеческих глаз...», — звучали на митинге строчки стихотворения о том сентябрьском дне студентки университета Валерии Жуковой.