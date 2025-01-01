Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Большие гастроли в драме и большая премьера в балете Афиша на неделю 31 марта — 6 апреля Поделиться Твитнуть

«Бессмертный бог гармонии», — так Бетховен называл Иоганна Себастьяна Баха. Партитуры Баха стали фундаментом всей классической европейской музыки. Без него наши представления о красоте, гармонии и духовной силе искусства звука были бы другими. В этом году 31 марта мир отмечает 340-летие Иоганна Себастьяна Баха. В этот день солисты Пермской оперы выступят с камерным концертом, программа которого сфокусирована на одной из многих сторон баховского наследия — его светской музыке. В исполнении Натальи Кирилловой (сопрано), Кристины Басюл (клавесин) и Евгения Синицына (виола да гамба) прозвучат инструментальные сочинения Баха, а также песни и арии из его кантат.

В Перми гастролирует знаменитый театр «Красный факел» (Новосибирск). «Мёртвые души» — постановка Андрея Прикотенко, художественного руководителя «Красного факела». Герои, населяющие этот театральный сюжет, вряд ли будут отвечать хрестоматийным представлениям о них. Кем же окажется Чичиков среди этих усталых интеллигентов, сибаритов и философов, и куда занесёт его птица-тройка? «Мёртвые души» и «Бесы» (18+) составляют сценический диптих по произведениям русской классики; в спектакле по роману Достоевского Андрей Прикотенко продолжает эпическое путешествие по бескрайней России. «Ромео и Джульетта», наверное, самый любопытный для пермяков спектакль: его поставил куратор «Сцены-Молот» Марк Букин, а звуковое оформление создал пермский композитор Андрей Платонов. В прочтении Марка Букина шекспировский сюжет наполняется современной энергией. Мысли Ромео и Джульетты кипят от неразрешимых вопросов, свойственных молодым людям во все времена, а монологи героев превращаются в зонги, которые актёры исполняют под живое сопровождение музыкального бэнда.

Концерт посвящён Александру фон Цемлинскому — австрийскому композитору, дирижёру и педагогу, чьё творчество связано с поздним романтизмом и ранним модернизмом. Он был учеником и другом Иоганнеса Брамса, наставником Арнольда Шёнберга и одним из важных представителей венской музыкальной сцены рубежа XIX—XX веков. Его музыка сочетает изысканную гармонию, тонкую оркестровку и глубокий лиризм. Петр Белякин (кларнет), Анна Когун (виолончель) и Анастасия Иванова (фортепиано) представят программу из четырех сочинений:

— Фантазия на стихи Рихарда Демеля для фортепиано и Трио для кларнета, виолончели и фортепиано Александра фон Цемлинского;

— Тема и вариации для виолончели Яна Сибелиуса;

— Соната для кларнета и фортепиано Франсиса Пуленка.

Настоящая классика французского шансона — музыка чувств, мимолётных впечатлений и изменчивых настроений прозвучит на концерте инструментального ансамбля «Маэстро Аккордеон». В составе ансамбля — заслуженная артистка России Ольга Парфентьева (аккордеон) и лауреаты джазовых фестивалей Константин Корчагин (гитара) и Никита Баталов (контрабас). Прозвучат «Под небом Парижа» Юбера Жиро, «Французское прикосновение» Ришара Гальяно, «В Париже» Франсиса Лемарка, а так же хиты для аккордеона Астора Пьяццоллы, Карлоса Гарделя, Луиса Феррари и мелодии из репертуара Эдит Пиаф, Тони Мурена, Сальвадора Адамо, Шарля Азнавура, Изабель Жеффруа.

Валентина Соловьёва выносит на суд зрителей целый ряд совершенно новых работ, ни разу не выставлявшихся публично. В основном, это пейзажи и портреты, ставшие основными жанрами автора. Художница стремится осмыслить возможности пластического языка, основанного на натурных наблюдениях, говорить с современным зрителем современным языком. Единичное и конкретное она пытается вписать во всеобщее.

Картина режиссера Джанлуки Йодиче повествует о последних днях жизни Людовика XVI и королевы Марии-Антуанетты. События фильма разворачиваются на пике Французской революции, когда впервые в истории была свергнута абсолютная монархия. Мучительно проживая народные волнения и государственный переворот, король с семьёй оказывается изолирован от внешнего мира и помещён в тюрьму в ожидании приговора. Неограниченная роскошь светской жизни сменяется изоляцией и беспомощностью. Вдали от великолепия Версаля они впервые в жизни оказываются уязвимыми. Паоло Соррентино выступил на проекте в качестве продюсера. Главные роли исполнили Гийом Кане и Мелани Лоран.

Специально для выставки в пермском ресторане художница из Березников написала 12 картин. В экспозиции будут и другие её работы, многие можно будет купить. Кроме того, в продаже будут авторские постеры Жени. В течение работы выставки запланированы три авторских вечера художницы, когда можно будет послушать её рассказы и пообщаться. Опираясь на артефакты своей семьи, своего рода, питаясь близостью к природе и земле, Женя Балдина создаёт удивительные по силе эмоций объекты, вступающие в диалог со зрителем о самом важном, глубинном, первородном: детстве, семье, любви, вере, внутреннем мире человека и мироустройства в целом. Сочетая детскую открытость и зоркость с жизненным опытом и мудростью, она видит в каждом встреченном предмете его историю — и прошлую, и будущую.

Первый фестиваль авторов города «Идентичность» состоит из трёх блоков: с 12:00 до 18:00 — лекции и воркшопы от 23 спикеров на темы дизайна, интерьера и архитектуры, режиссуры, видеопродакшн, медиа, моды; с 18:00 до 19:30 — выставка и современный театр от 32 художников и артистов; с 19:30 до 01:00 — концерты шести групп на главной сцене и восьми исполнителей электронной сцены. Среди спикеров — владелец бренда одежды «Molotov Streetwear» Иван Ермолин, дизайнер интерьеров Ника Лебедева, актёр Театра-Театра Максим Гореславец, председатель Пермского отделения Союза журналистов Максим Пасютин и другие творческие личности. Завершится фестиваль выступлением пермских музыкантов и диджеев, среди которых Иван Степанов, Ансамбль дрессированных клонов, The Nyx.

Созданный под занавес неоклассицистского периода творчества, «Орфей» занимает в наследии Игоря Стравинского исключительное место: в музыкальном языке партитуры уже слышится предощущение новой эпохи, которая начнется для композитора с приходом 1950-х. Знаковое название балетного театра ХХ века впервые за последние годы возвращается на российскую сцену в трактовке дирижёра Владимира Ткаченко и балетмейстера Алексея Мирошниченко, сочинившего для пермского «Орфея» не только хореографию, но и новое либретто. Премьера «Орфея» станет центральным событием программы одноактных балетов, охватывающей три столетия отечественной музыкальной сцены. XIX век представляют «Вариации на тему рококо» Петра Ильича Чайковского в хореографии Алексея Мирошниченко, ХХ век — «Орфей» Игоря Стравинского, XXI век — Ultima Thule лидера современной российской музыки Владимира Раннева в хореографии Славы Самодурова.

Пианистка и композитор Ольга Иванова в своей сольной программе собрала сочинения разных эпох, так или иначе связанные с Парижем. Концерт откроют пьесы двух ведущих представителей французского импрессионизма в музыке: «Романтический вальс» Клода Дебюсси и Первая гноссиена Эрика Сати. Отдельным блоком прозвучат «щебечущие» пьесы мастеров французского барокко: «Кукушки» Франсуа Куперена, «Перекличка птиц» Жана-Филиппа Рамо и «Кукушка» Луи Клода Дакена. Оттенит их Импровизация до минор Франсиса Пуленка. Также в программе менуэты Рамо, Куперена и Равеля. Завершат вечер La Valse Равеля и Clair De Lune Дебюсси, а также произведения, история создания которых связана с французской столицей: баркарола, написанная Фредериком Шопеном в период драматичного романа с Жорж Санд и финал балета Игоря Стравинского «Жар-птица», премьера которого прошла в парижской Гранд-Опера. Концертный проект Piano-gala — это цикл сольных фортепианных концертов практически в полной темноте, только один единственный луч софита на рояль и на парящие над клавишами руки пианиста. По традиции зрители могут располагаться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, а также на обычных зрительских местах.

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