Алёна Бронникова Для реконструкции стадиона «Кама» в Перми сменят территориальное зонирование Предложение одобрено комиссией по ПЗЗ Поделиться Твитнуть

Комиссия по ПЗЗ одобрила предложение ООО «С Нова 2» об установлении границы территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦC-3 в отношении территории по ул. Краснополянской в Свердловском районе Перми. Проект внесения изменений в правила застройки и землепользования направлен на общественные обсуждения.

«На сегодняшний день проходит уточнение границ межевого плана для постановки на учёт земельных участков. В связи с тем, что планируемые земельные участки находятся в двух территориальных зонах, предлагается установить единую территориальную зону спорта», — рассказал представитель минимущества Пермского края на заседании комиссии 20 сентября.

Напомним, девелоперская группа «Нова&Проформика» реализуют проект реновации стадиона «Кама» в Перми. Застройщики намерены создать социально-спортивный кластер площадью 15 тыс. кв. м, в который войдут открытая территория с игровыми полями, здание Дома спорта и новое помещение для ДТ «Искорка». На окраинах территории появятся новые жилые дома.

В сентябре суд удовлетворил иск районной администрации к собственнику зданий по ул. Краснополянской, 17 (ООО «Проформика») о сносе сгоревшей в 2016 году пристройки к бассейну «Кама».

Согласно данным Сбис, ООО «С Нова 2» было зарегистрировано 10 октября 2023 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководителем и совладельцем (50% доли в уставном капитале) является директор компании NOVA Мария Ахметова. Вторая доля принадлежит братьям Артёму и Максиму Блиновым (владельцы «Проформики»). Девелоперы также совместно занимаются реализацией проекта по реконструкции стадиона «Трудовые резервы» в Перми.

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