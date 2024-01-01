На установку памятника участникам СВО в Перми потратят 18,6 млн рублей Деньги выделят из фонда «Пермь-300» Поделиться Твитнуть

Весной 2025 года в Перми на улице Сибирская установят памятник в честь участников спецоперации. На эти цели потратят 18,6 млн руб. Об этом «Новому компаньону» рассказал ветеран СВО, экс-депутат краевого парламента и директор пермской школы №87 Александр Григоренко.

«Средства на памятник в размере 18,6 млн руб выделяет фонд «Пермь-300». Ранее они предназначались для арт-объекта «Ракушка», но от него отказались», — пояснил он.

Григоренко уточнил, что монумент планируется разместить в сквере у дома Чекистов на Сибирской, 30. Сам сквер должны благоустроить к моменту установки памятника.

«Местоположение памятника позволит использовать его для экскурсий и патриотических мероприятий», — добавил экс-депутат и ветеран.

Как ранее писал «Новый компаньон», автором монумента является Алексей Залазаев. Он же сделает и сам памятник.Установить объект на место планировалось до июля 2025 года. После открытия монумента его передадут на баланс городского центра охраны памятников.

Памятник будет представлять собой композицию, состоящую из пяти фигур: воина-знаменосца, оператора БПЛА, воина-освободителя с ребёнком на руках и женщины, которая олицетворяет собой жён и матерей бойцов.

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