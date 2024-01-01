На месте «Доисторической ракушки» в центре Перми разобьют сквер На участке проложат тротуары, высадят кусты и деревья Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Проект освоения земельного участка напротив ЦУМа вдоль Комсомольского проспекта в Перми, где ранее размещались НТО, получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Акт об этом опубликован на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Экспертиза потребовалась, так как участок входит в объект археологического наследия федерального значения — достопримечательное место «Пермь Губернская, поселение» и объект культурного наследия регионального значения — достопримечательное место «Комсомольский проспект».

Согласно проекту, на участке вдоль Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечётной стороне предлагается организовать пространство по функциональным зонам, а именно предусмотреть зону активного отдыха, зону тихого отдыха и фотозону.

Благоустройством предусмотрена организация новых тротуаров из тротуарной плитки, организация пожарного проезда из тротуарной плитки, восстановление и организация новых проездов из асфальтобетона, установка и замена малых архитектурных форм во всех зонах участка в едином стиле, разбивка и восстановление газонов, высадка кустарника и деревьев, организация освещения.

Прежний мэр Перми Алексей Дёмкин вынашивал идею установки на данном участке арт-объекта «Доисторическая ракушка», даже были презентованы её эскизы (на фото). Но позднее от идеи отказались, а предусмотренные на установку «Ракушки» деньги решили потратить на строительство памятника героям СВО на ул. Сибирской.

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