Зарина Ситдикова На пермском кинофестивале «ЛАМПА-2024» выберут лучшую картину на тему проблем беженцев Номинация предложена профильным Агентством ООН Поделиться Твитнуть

Жюри XI Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА» выберет лучший фильм в специальной номинации «Дорога к дому», инициатором которой выступило Агентство ООН по делам беженцев в России. Об этом сообщили организаторы кинофорума.

Помимо этого, победители фестиваля будут выбраны в традиционных номинациях: игровой/документальный короткометражный фильм, анимационный социальный фильм, супер-короткий метр и других.

Председателем жюри выступит известный пермский режиссёр и актёр Антон Богданов. В целом в состав конкурсной комиссии вошли более 20 популярных артистов, продюсеров и общественных деятелей, в числе которых Ольга Лерман, Сергей Гилёв, Антон Маслов, Ольга Смирнова, Александр Домогаров-младший и другие. Кроме того, работы будут оценивать режиссёры из Ирана и Индии.

Членами детского жюри кинофестиваля «ЛАМПА» стали юные амбассадоры, волонтёры и инструкторы кинолагеря «Новый город «Дружный», а также уже популярные актёры Энджел Жуков, Леон Кемстач, Ева Смирнова и Даниил Муравьёв.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конкурсную программу кинофестиваля, который пройдёт в Перми с 3 по 5 октября, вошли 60 лучших короткометражек из 16 стран мира. Во внеконкурсном показе будет представлено 30 картин, многие из которых являются новинками. Фильмом открытия станет инклюзивная драмеди «Правила Филиппа» (18+, режиссёр Роман Косов, продюсер Ренат Давлетьяров).

Спикерами деловой программы «ЛАМПЫ-2024» выступят главный продюсер СТС Максим Рыбаков, руководитель КСО Национальной Медиа Группы, импакт-продюсер Мария Залунина, директор по управлению брендами НМГ Елена Шанович, руководитель отдела производства СТС-анимация Дарья Радецкая, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина, режиссёр и продюсер Наталья Голодова, генеральный директор «Руки Вверх Production» Вадим Бакунев, продюсер «Руки Вверх Production» Елена Иевская, историк моды, искусствовед Анатоль Вовк и другие.

Продажа билетов на показы уже стартовала.

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