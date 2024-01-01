Зарина Ситдикова Стартовала продажа билетов на показы пермского фестиваля «ЛАМПА-2024» Событие пройдёт в Перми 3–5 октября Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Объявлена полная программа событий XI Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА», на которые уже можно приобрести билеты. Мероприятие пройдёт в Перми с 3 по 5 октября. Об этом сообщают организаторы кинофорума.

Как ранее писал «Новый компаньон», в этом году в шорт-лист «ЛАМПЫ» вошли 60 фильмов из 16 стран мира, рассчитанные на самые разные категории зрителей.

Дети увидят красочную анимацию с глубоким смыслом, взрослые насладятся игровыми и документальными мини фильмами про добрых людей и бескорыстные поступки, красоту материнства, семейные ценности и неразрывную связь человека с природой. Активисты НКО и предприниматели оценят современные тенденции социальных видеороликов, клипов и рекламы. А молодая аудитория социальных сетей и блогеров впервые увидит свои короткие мотивационные ролики на большом экране, отметили организаторы.

Фестиваль откроет полнометражная инклюзивная драмеди «Правила Филиппа» (18+, режиссёр Роман Косов).

Победители кинофестиваля будут определены в шести основных номинациях: «Документальный короткометражный фильм», «Игровой короткометражный фильм», «Анимационный короткометражный фильм», «Социальный видеоролик», «Социальный музыкальный видеоклип», «Социальная реклама». В числе специальных номинаций: «ЦУР в коротком метре», «Особый фокус», «Вдохновляющий дебют», «Дорога к дому», «Гран-при «ЛАМПА». Кроме того, в Год семьи была создана новая номинация «Мы – Семья».

Вне конкурса будут показаны картины, которые только готовятся к релизу, например, «Особенности национальной больницы» (18+, режиссёр Станислав Светлов).

Кроме того, организаторы покажут золотую коллекцию лучшего за 10 лет конкурсного кино «ЛАМПЫ». Демонстрация пройдёт в рамках ночного показа фестиваля.

«Все фильмы конкурсной и внеконкурсной программы подбирались с особой трепетностью, ведь их основная задача — подсветить фокус вечных ценностей и неизменных смыслов! Языком кино ответить на вопросы: где найти место силы, как стать источником счастья для близких, поверить в себя и научиться делиться добром», — отметила президент кинофестиваля Ольга Зубкова.

По её словам, слоган фестиваля этого года — «ЛАМПА» в самое сердце. Поэтому организаторы обещают сделать душевной и специальную программу кинофорума. В рамках него, в частности, пройдёт семейный благотворительный квартирник (6+), на котором звёздные родители впервые споют со своими детьми песни о важном под кадры вдохновляющего кино. А в уникальном, характерном только для «ЛАМПЫ» мероприятии — домашняя кинокухня «Рецепты кино, знакомые с детства» (6+), участники в формате кулинарного ток-шоу приготовят, покажут и попробуют импакт-кино на вкус.

В деловую программу «ЛАМПЫ» вошли образовательные сессии и дискуссии с популярными спикерами, на которых можно узнать, почему брендированный контент сегодня становится перспективным направлением в креативной индустрии, как социальные музыкальные клипы могут помочь в решении актуальных проблем и зачем звездам первой величины сниматься в короткометражках.

Для зрителей и участников также пройдут мастер-классы и лектории от профессионалов сферы кино и медиа. Для юных зрителей подготовлен детский интерактивный трек «Творчество, креатив, дружба!» (0+) с играми и подарками. А для подростков — трек в формате дворовых посиделок под гитару «Как упаковать важные смыслы в кино для детей и молодёжи» (12+).

В церемонии открытия «ЛАМПЫ» и торжественном награждении победителей традиционно примут участие известные актёры и режиссёры. Полный список членов жюри, амбассадоров и звездных гостей фестиваля организаторы представят позже.

Купить билеты и ознакомиться с полной программой фестиваля можно на сайте «ЛАМПЫ». Средства от продажи билетов будут направлены на поддержку участников инклюзивной кинопрограммы.

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