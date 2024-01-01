Зарина Ситдикова Организаторы пермского кинофестиваля «ЛАМПА» объявили шорт-лист В него включены фильмы из 16 стран мира Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Организаторы XI международного кинофестиваля «ЛАМПА» объявили шорт-лист фильмов, которые будут показаны в Перми 3–5 октября. Об этом сообщается в telegram-канале кинофорума.

Номинантами стали 60 фильмов из 16 стран мира: России, Франции, США, Испании, Индии, Германии, Турции, Армении, Уругвая, Канады, Ирана, Италии, Швеции, Беларуси, Пакистана и Латвии. Финалисты были отобраны из более 700 заявок.

Традиционно в число номинантов фестиваля попали фильмы, которые освещают какую-либо социальную проблему, показывают возможные пути её решения и имеют все шансы на то, чтобы зажечь свет в сердцах зрителей.

Среди документальных картин пермяки смогут посмотреть работы Екатерины Ушковой «Честь имею» (12+) о коллективе детского радиокружка; Александра Антонова «Титаник, 25 лет спустя» (12+) о встрече с участником съёмочного процесса легендарной кинодрамы; Олега Винокурова «День питомца (6+) о том, как силой воли и добротой сердца можно изменить судьбу бездомных животных и другие.

В номинации «Игровой короткометражный фильм» вошли такие картины как «Не плачь» (12+, режиссёр Медея Властопуло) о девочке, мать которой отбывает наказание в тюрьме; «Сказка постучится в дом» (16+, режиссёр Михаил Медалин) о двух мошенниках, которые притворились внуками одинокой пожилой женщины и другие. В короткометражках шорт-листа снялись известные российские актёры: Ольга Лерман, Александра Ребенок, Дмитрий Куличков, Марьяна Спивак, Дмитрий Лысенков, Кирилл Кяро и другие.

С полным шорт-листом кинофестиваля можно ознакомиться на сайте кинофорума.

Всего в этом году будет шесть основных номинаций: «Документальный короткометражный фильм», «Игровой короткометражный фильм», «Анимационный короткометражный фильм», «Социальный видеоролик», «Социальный музыкальный видеоклип», «Социальная реклама». В числе специальных номинаций: «ЦУР в коротком метре», «Особый фокус», «Вдохновляющий дебют», «Дорога к дому», «Гран-при «ЛАМПА». Кроме того, была создана новая номинация «Мы – Семья», посвящённая Году семьи в России.

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