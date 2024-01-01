В Пермском университете 20 сентября пройдёт траурный митинг Он посвящен памяти погибших студентов и сотрудников вуза в 2021 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 20 сентября, в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) состоится траурный митинг в память о трагедии, случившейся в кампусе в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Почтить память тех, чья жизнь оборвалась тем сентябрьским днём, можно будет с 13:10 у корпуса 8. Мы помним. Мы — Пермский университет», — говорится в информации.

Напомним, 20 сентября 2021 года в кампус Пермского университета пришёл вооружённый студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров и устроил стрельбу. В результате шесть человек погибли, десятки получили ранения. При задержании тяжело был ранен и сам Бекмансуров.

В конце 2022 года суд приговорил молодого человека к пожизненному заключению, причём первые три года он должен провести в тюрьме. Также осуждённый обязан выплатить 25 млн руб. пострадавшим.

Позже Бекмансуров пытался смягчить приговор, но все инстанции, включая Верховный суд РФ, оставил прежним срок заключения.

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