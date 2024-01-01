Алёна Бронникова Педагогам и докторам наук в Прикамье увеличили выплаты Законопроекты были приняты депутатами в двух чтениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае увеличили единовременные выплаты молодым педагогам и ежемесячных денежных выплат докторам наук. Законопроекты были поддержаны депутатами на пленарном заседании краевого парламента.

Так, сразу в двух чтениях был принят проект закона об увеличении единовременных выплат молодым педагогам с 50 до 100 тыс. руб. Данная мера поддержки полагается учителям после окончания вуза при первом трудоустройстве в образовательные заведения (школы, детские сады, техникумы и колледжи) с условием работы в данном учреждении в течение трёх лет.

Во втором чтении был принят документ об увеличении предельного размера ежемесячных выплат докторам наук с 20 до 30 тыс. руб. Выплаты предоставляются докторам наук, которые работают в научных или образовательных учреждениях высшего образования, получить их можно при официальном подтверждении трудоустройства на должностях научно-педагогических работников. Увеличенные выплаты будут предоставляться с января 2025 года.

Кроме того, депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект о повышении размера дополнительной стипендии для студентов до 6 500 руб. в месяц, повышенной дополнительной стипендии — до 12 700 руб. в месяц. Поступившим в вузы после 2025 года студентам будут предоставлять стипендию в течение двух учебных лет. Для поступивших ранее 2025 года период выплаты составит три учебных года.

Как отметила глава краевого минобразования и науки Раиса Кассина, сэкономленные средства будут направлены на финансирование новых мер поддержки обучающихся. Студентам с третьего курса будут выплачивать гранты на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе.

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