Алёна Бронникова Законопроект об увеличении выплат докторам наук в Пермском крае прошёл первое чтение Выплаты планируют увеличить в полтора раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законопроект об увеличении размера ежемесячных денежных выплат докторам наук в Пермском крае прошёл первое чтение. Документ депутаты краевого заксобрания рассмотрели на августовской пленарке.

Инициативой предлагается увеличить предельный размер выплаты докторам наук в полтора раза — с 20 до 30 тыс. руб. В случае одобрения законопроекта увеличенные выплаты будут предоставляться с января 2025 года. Рассмотреть документ во втором чтении планируется в сентябре.

Ежемесячные денежные выплаты предоставляются в регионе докторам наук, которые работают в научных или образовательных учреждениях высшего образования. Получить их можно при официальном подтверждении трудоустройства на должностях научно-педагогических работников.

Согласно документу, предельный размер ежемесячной денежной выплаты докторам наук будет увеличен с 20 до 30 тыс. руб. В случае принятия законопроекта во втором чтении увеличенные выплаты будут предоставляться с января 2025 года.

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