Алёна Бронникова В Перми ведутся поиски останков убитого князя Михаила Романова и его секретаря Следственные действия ведутся рядом с Гайвой Поделиться Твитнуть

бюст Михаила Романова в Перми

permkrai.ru

В Перми возобновили поиски останков убитого в июне 1918 года великого князя Михаила Романова и его секретаря Николая Жонсона. Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о гибели царской семьи.

Как сообщает портал «В курсе.ру», следственная группа проверяет новые обнаруженные обстоятельства. По данной версии, останки Михаила Романова и Жонсона могли перевезти на лодке и захоронить рядом с местом впадения реки Гайвы в Каму, где раньше находилась деревня Усть-Гайва. В этом месте стояли несохранившиеся до настоящего времени деревянные кресты, они могли указывать на место захоронения князя и его секретаря.

Следственная группа провела раскопки, но обнаружить останки пока не удалось. В данный момент продолжается следствие, ведётся поиск свидетелей и людей, которые помнят местоположение крестов.

Останки членов царской семьи обнаружили в 1991 году в Свердловской области, через два года было возбуждено уголовное дело, в рамках которого до 2009 года велось расследование обстоятельств их гибели. Место захоронения останков Михаила Романова и Николая Жонсона до сих пор не установлено. СКР возобновил расследование в сентябре 2015 года.

В марте 1918 года великий князь прибыл со своим секретарём в ссылку в Пермь. После освобождения по распоряжению Москвы они поселились в гостинице «Королёвские номера» на ул. Сибирской, 5. В здании власти Прикамья планируют организовать постоянную музейную выставку, посвящённую пребыванию в Перми Михаила Романова и в целом связи региона с царской семьёй. В данный момент ведётся разработка проекта реставрации объекта.

Летом в Перми прошли съёмки фильма о семье российского императора Николая II. Локациями стали здания «Королёвских номеров», оперного театра, двор сельскохозяйственного института и Вознесенская (Феодосьевская) церковь.

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