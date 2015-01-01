1918 | Убийство Михаила Романова

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Последний российский император Михаил Александрович Романов (1878-1918) прибыл в ссылку в Пермь в марте 1918 года. Сначала его вместе с секретарем Джонсоном поместили под арест в больницу Пермской губернской тюрьмы, но позднее по распоряжению Москвы их отпустили на свободу под надзор местной власти.

Великий князь с секретарем поселились в гостинице «Королевские номера» на ул.Сибирской. Михаил Романов вёл дневник, из которого известно всё, что он делал до 12 июня 1918 года. Дальнейшее известно из книги Гавриила Мясникова (1889-1945) «Философия убийства, или почему и как я убил Михаила Романова», а также многочисленных исследований на эту тему.

Мотовилихинские большевики решили расстрелять великого князя, инсценировав его побег.

Задуманное решено было осуществить в ночь с 12 на 13 июня. Николай Жужгов сообщил Михаилу Романову и его секретарю о том, что им поручено эвакуировать их подальше от фронта. Затем посадили в экипаж и повезли по Соликамскому тракту.

Самое известное фото Михаила Романова и его секретаря в Перми. 1918 год

Сергей Шевырин в книге «Топография террора» пишет: «Все вышли из фаэтонов. Марков тут же выстрелил в голову Джонсона и убил его наповал. Колпащиков тоже сделал выстрел, но неудачно. Жужгов ранил великого князя, хотел выстрелить еще, но случилась осечка — патроны были самодельными. Михаил побежал на Маркова, он просил его проститься с Джонсоном, но был убит выстрелом в упор. Светало, поэтому трупы только забросали сверху ветками. На близлежащей сосне кто-то из убийц или местных жителей, тогда же или позднее, вырезал буквы В.К. М. Р. На следующую ночь после убийства трупы были захоронены. После расстрела убийцы, вопреки указанию Мясникова, оставили личные вещи убитых себе. В управлении мотовилихинской милиции они их разделили. Иванченко взял себе шестиугольные золотые часы с надписью на одной из крышек «Михаил Романов». Золотое именное кольцо, пальто и штиблеты князя отдали начальнику милиции А. И. Плешкову, впоследствии расстрелянному белыми. Вещи Джонсона разделили Марков и Колпащиков. На другой день местные власти стали изображать невероятную активность в поисках «бежавшего» Михаила».

Место гибели Михаила Романова до сих пор не найдено, а c 1994 года 12 июня в Перми проходит день города.