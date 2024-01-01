Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна программа пермского фестиваля «МоноFest» Фестиваль пройдёт с 14 по 18 ноября Поделиться Твитнуть

Лилия Веселкова

Дирекция фестиваля моноспектаклей «МоноFest» 17 сентября выложила в своих социальных сетях программу фестиваля 2024 года. В конкурс вошло 12 спектаклей из разных городов России, а также Еревана. Пермь представляет спектакль Театра-Театра.

Конкурсные спектакли «Монофеста» 2024 года:

«Друг мой» (16+) по пьесе Константина Стешика. Режиссер Семён Серзин, исполнитель Олег Рязанцев. Санкт-Петербургский «Невидимый театр»;

«Я шагаю по Москве» (16+) — путешествие по дневникам Геннадия Шпаликова. Режиссёр Семён Серзин, исполнитель Евгений Серзин. Санкт-Петербургский «Невидимый театр»;

«Ухо Ван Гога» (16+) — поток творческого сознания на основе переписки Винсента Ван Гога с братом Тео. Автор текста и режиссёр-постановщик Роман Габриа, исполнитель Александр Тихонов. Тюменский Большой драматический театр;

«На заре» (16+) — пластический спектакль по стихотворению Сагита Рамиева. Режиссёр Туфан Имамутдинов, исполнитель Алмаз Хусаинов. Нижнекамский татарский драматический театр им. Т.А. Миннуллина;

«Пыль» (14+) — байопик немецкой писательницы Ирмгард Койн. Режиссёр Элистин Михайлов, исполнитель Руслана Доронина. Московский независимый театральный проект «Лаборатория 13»;

«Варечка» (16+) по тексту Григория Константинопольского к фильму «Бешеная балерина». Режиссёр Елена Варданян, исполнитель Лиля Мукучян. Ереванский государственный русский драматический театр им. К. Станиславского. Пермские зрители могли видеть этот спектакль на ландшафтном театральном фестивале «Тайны горы Крестовой» в июле нынешнего года;

«Быть, не быть Макбет» (14+) — автофикшн Радуги Мухтаровой по мотивам трагедии Шекспира. Режиссёр Игорь Маликов (Евпатория), исполнитель Радуга Мухтарова (Казань);

«Лес. Трактат» (18+) — поиск ответов на проклятые вопросы. Режиссёр Александр Плотников, исполнитель Борис Алексеев. Проект Бориса Павловича. Московский камерный театр «Среда 21»;

«Пьяный космонавт» (18+) — монодрама о зависимости. Режиссёр Дамир Сайранов, автор и исполнитель Люся Прохоренко. Пермский академический Театр-Театр;

«Счастливая Шарлота» (18+) — фокус в одном действии по тексту Ирины Васьковской. Режиссёр Радион Букаев, исполнитель Елена Калаганова. Казанский театр юного зрителя;

«Неточка» (16+) — история взросления по повести Ф. Достоевского «Неточка Незванова». Режиссёр Яков Рубин, исполнитель Мария Иваненко. Вологодский камерный драматический театр;

«Всё как у всех» (16+) — автофикшн по семейным воспоминаниям Е. Половинкиной. Режиссёр Ксения Пещик, исполнитель Елена Половинкина. Красноярский театр юного зрителя.

XI фестиваль-конкурс моноспектаклей «MоноFest» пройдёт с 14 по 18 ноября 2024 года в Перми. Открытие состоится 14 ноября Кудымкаре, будет показан спектакль «На заре». Точная программа с указанием площадок будет опубликована за месяц до начала фестиваля, в середине октября. Тогда же будет открыта продажа билетов.

«МоноFest» — авторский проект Нины Соловей, который впервые пройдёт в этом году без неё. Президентом и главой экспертного совета стала театральный критик Татьяна Тихоновец.

В жюри фестиваля 2024 года вошли народный артист Российской Федерации Камиль Тукаев, театральные критики Екатерина Рябова и Арина Хек, председатель жюри — театральный критик, продюсер, куратор театральных проектов Олег Лоевский.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.