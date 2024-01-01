В Перми скончалась известная радиоведущая Нине Соловей было 49 лет Поделиться Твитнуть

Нина Соловей

Архив ИД «Компаньон»

В Перми умерла известная радиоведущая, организатор фестиваля моноспектаклей «Монофест» Нина Соловей. Ей было 49 лет. Как стало известно «Новому компаньону», Нина Соловей скончалась в результате тяжёлой болезни, она перенесла операцию и две недели пролежала в реанимации. Похороны состоятся в четверг, 30 мая. Место и время прощания будет сообщено позже.

Нина Соловей ранее работала на «Эхо Перми», а в последнее время — на радио «Комсомольская правда — Пермь». Она дипломант Национальной премии «Радиомания», лауреат Всероссийской премии «Вместе радио», Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства, имеет звание «Мастер художественного слова».

«Жизнерадостная и жизнелюбивая — она до последнего боролась за своё здоровье. У Нины осталась возрастная мама и 16-летняя дочь», — написала в соцсетях подруга Соловей Марина Харина.

Объявлен сбор средств. Все деньги пойдут на организацию похорон и дальнейшую поддержку дочери Нины.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в конце февраля в возрасте 73 лет скончалась известная в Перми радиожурналистка и ведущая Раиса Маматова.

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