В Перми скончалась известная радиожурналистка Раиса Маматова Ей было 73 года Поделиться Твитнуть

Раиса Маматова

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В конце февраля в возрасте 73 лет и спустя неделю после своего дня рождения скончалась радиожурналистка и ведущая Раиса Маматова. Прощание с ней состоится в субботу, 2 марта, в 11:00 по ул. Новогайвинской, 71. Об этом «Новому компаньону» рассказала член президиума регионального Союза журналистов Татьяна Черепанова.

В ночь на 1 марта она сообщила о смерти коллеги в социальных сетях, написав, что «Раиса была энергичной, яркой, жизнерадостной, боевой. Талантливой и неравнодушной».

«Такой её и запомним. Семья Раисы Маматовой благодарит всех откликнувшихся за пожертвования», — сообщила Черепанова.

Как ранее писал «Новый компаньон», несколько недель известная радиожурналистка находилась в отделении паллиативной терапии МСЧ № 3 Перми в тяжёлом состоянии. Ей требовалась круглосуточная сиделка. Для этого коллеги и друзья объявили сбор средств.

Раиса Маматова много лет вела на краевом радио такие популярные передачи, как «Наследие», «Зелёная волна», «История в лицах». Маматова — победитель многих всероссийских и краевых журналистских конкурсов: «Экология России», «Природа и человек», «Щит России», имени Аркадия Гайдара.

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