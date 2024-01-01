Алёна Бронникова Строительство нового питомника растений в Перми оценили в 144 млн рублей Площадка находится недалеко от Восточного обхода Поделиться Твитнуть

Власти Перми ищут подрядчика по разработке проектной документации и строительству городского питомника растений на земельном участке, расположенном недалеко от Восточного обхода, в Мотовилихинском районе города. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 144,2 млн руб.

Как указано на сайте госзакупок, заявки для участия в открытом конкурсе в электронной форме будут приниматься до конца сентября. Победителя определят 4 октября.

На участке площадью 56,8 га планируется построить административный корпус (700 кв. м), ангар (410 кв. м) и котельную, обустроить дорожки и площадки из асфальта и щебня, установить навес, светильники и металлическое ограждение длиной 1,8 тыс. м. Кроме того, в состав работ входит устройство коммунальных сетей: водоснабжения, канализации, газоснабжения и электричества.

Подрядчик должен будет подготовить проект до 1 апреля 2025 года и направить документацию на государственную экспертизу. Срок окончания выполнения работ — 31 декабря 2025 года.

Напомним, муниципальный питомник растений был открыт в Перми в 2022 году. Он расположен недалеко от Восточного обхода на ул. Мартовской и работает на временной инфраструктуре.

В сентябре в Перми началась осенняя озеленительная кампания. При посадках впервые используются деревья, выращенные в питомнике растений на Архиерейке.

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