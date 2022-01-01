Максим Артамонов Проектированием пермского питомника растений займётся ООО «ИнвестПроект» Работы должны быть выполнены к осени следующего года Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ «ГорЗеленСтрой»

В Перми определили проектировщика муниципального питомника растений — им станет ООО «ИнвестПроект». Компания должна закончить проектирование в конце сентября 2023 года, а в 2024 году начнётся строительство питомника.



Как сообщили в МКУ «Горзеленстрой», современных аналогов муниципальных питомников в России нет, поэтому с начала года управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми совместно со специалистами МКУ «Горзеленстрой» и управлением капитального строительства была проведена большая работа по подготовке технического задания для проектирования будущего питомника.



Техзадание к проекту предусматривает проектирование административного здания, ангара, поста охраны, теплиц, площадки для приготовления почвосмеси, фильтровальной станции и системы орошения, а также складов удобрений и ядохимикатов.



Территории будущего питомника планируется разбить на поля севооборотов для выращивания саженцев в трёх школах, сделать отделения для выращивания растений для фитофильтров и разработать техдокументацию по производству посадочного материала.



Кроме того, в контракте предусмотрен пруд-накопитель для полива растений, его же планируется использовать как пожарный водоём с питанием от скважины. Для устройства ветрозащитных насаждений часть деревьев будет сохранена для естественного возобновления.



Напомним, о создании городского питомника растений власти объявили в начале года. Питомник находится в ведении МКУ «Горзеленстрой» и расположен на земельном участке в 56,8 га рядом с Восточным обходом. Из этой площади примерно 4,7 га останется под хвойным лесом.



В сентябре на этой территории было заложено первое поле с саженцами, а к 2026 году на земельном участке планируется вырастить 50 тыс. кустарников и 30 тыс. деревьев.

В июле этого года также стало известно о планах мэрии Перми организовать ещё один питомник — в деревне Хмели Пермского района. МКУ «Горзеленстрой» получило в безвозмездное пользование участок в 73,08 га.





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