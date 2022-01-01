Мария Сыропятова Проект Пермского муниципального питомника растений оценили в 21,4 млн руб. Планируемая мощность — 50 тыс. кустарников и 30 тыс. деревьев Поделиться Твитнуть

Проектирование строительства муниципального питомника растений оценено мэрией Перми в 21,4 млн руб. Объявление о конкурсе на работы появилось на портале госзакупок.

На земельном участке в 56,8 га (рядом с Восточным обходом Перми) будут размещены административный корпус с лабораторией, ангар для обслуживания техники, пост охраны, фильтровальная станция, каркасные теплицы для выращивания растений, склады удобрений и ядохимикатов. В общей сложности помещения предназначены для работы 47 человек. В техническом задании также указано, что к 2026 году на земельном участке планируется вырастить 50 тыс. кустарников и 30 тыс. деревьев.

Напомним, о создании городского питомника растений было объявлено в начале года. Питомник находится в ведении МКУ «Горзеленстрой».

В июле стало известно о планах мэрии Перми организовать ещё один питомник — в д. Хмели Пермского района. МКУ «Горзеленстрой» получило в безвозмездное пользование участок в 73,08 га.

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