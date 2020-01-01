Елена Синица В Перми появится городской питомник растений Его создадут уже в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми появится городской питомник растений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поясняется, что питомник появится вблизи Восточного обхода. Планируется, что он начнёт работать уже в этом году и через пять лет выйдет на проектную мощность — более 13 тысяч крупномеров в год.





Начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев отметил, что создание питомника растений будет способствовать массовой реновации зеленых насаждений и обеспечению благоприятной окружающей среды городского пространства.

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