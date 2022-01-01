Олеся Максименко В Перми планируется восстановить питомник растений в Хмелях Его площадь составляет более 70 га Поделиться Твитнуть

Муниципальное учреждение «ГорЗеленСтрой» получило в безвозмездное пользование земельный участок площадью 73,08 га в деревне Хмели Пермского района. Ранее здесь располагался питомник растений, созданный более 60 лет назад озеленителем Валентином Миндовским.

В ходе совместного выезда специалистов учреждения и управления по экологии и природопользованию администрации Перми было принято решение обследовать участок, чтобы выявить деревья и кустарники, пригодные для озеленения столицы Прикамья уже в 2023 году.

Отметим, на территории насчитывается порядка 88 видов древесных растений, 81% из них составляют ива и тополь.

Также «ГорЗеленСтрой» готовит стратегию развития этой территории и план использования питомника как значимого элемента водно-зелёного каркаса Перми с привлечением учёных и общественности.

Напомним, в краевой столице в районе Восточного обхода уже создан муниципальный питомник растений. Осенью здесь высадят 3 тыс. деревьев. Планируется, что через пять лет питомник выйдет на проектную мощность — более 13 тыс. саженцев.

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