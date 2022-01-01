Елена Синица
Осенью в муниципальном питомнике растений высадят 3 тыс. деревьев
Через пять лет выйдет на проектную мощность — более 13 тыс. саженцев
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Осенью 2022 года на территории будущего муниципального питомника растений высадят 3 тыс. деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Предполагается, что через пять лет питомник выйдет на проектную мощность более 13 тыс. саженцев в год.
Недавно на территории питомника провели природоохранный рейд. В результате с территории вывезли 1,6 тонн мусора.
Напомним, питомник появится вблизи Восточного обхода.
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