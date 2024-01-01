Первые выращенные в муниципальном питомнике деревья начали высаживать на улицах Перми Всего этой осенью планируется высадить 66 «пермских» ив Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми началась осенняя озеленительная кампания. При посадках впервые используются деревья, выращенные в муниципальном питомнике растений на Архиерейке. Первые 19 из 66 адаптированных к уральским условиям ив уже высажены на ул. Революции. А всего в рамках кампании на улицах города высадят 4,5 тыс. деревьев и кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в Дзержинском районе на проспекте Парковом планируется посадка венгерской сирени и круглолистной ирги. На ул. Подлесной высадят кусты черноплодной аронии, а около ДК Молодежи появятся японская спирея, обыкновенная сирень и пирамидальный тополь.

В Индустриальном районе на ш. Космонавтов будут сажать пузыреплодник калинолистный, на ул. Мира — шершавый вяз, на пр. Декабристов высадят ивы памяти Бажова. На пересечении улиц Свиязева и Карпинского, а также на улице 9 Мая можно будет увидеть яблони вишнеплодные.

В Кировском районе улицы Кировоградская, Магистральная и Ушакова украсят саженцы яблони вишнеплодной,, на ул. Калинина высадят мелколистные липы.

Ленинский район также получит венгерскую сирень на Екатерининской и Максима Горького, кизильник блестящий на Советской, а мелколистная липа на Пушкина.

Мотовилихинский район украсит венгерская сирень вдоль ул. Сапфирной, обычная рябина появится на улицах Лебедева и Крупской.

В Свердловском районе липы мелколистные посадят на улицах Бригадирская и Краснополянская, а на ул. Героев Хасана появятся ивы памяти Бажова и черемуха Маака.

Ивы памяти Бажова будут высажены и в микрорайоне Новые Ляды.

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