Алёна Бронникова В Прикамье в связи с утратой доверия прокуратура потребовала уволить восемь чиновников За полгода было выявлено 700 лиц, нарушивших антикоррупционное законодательство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение первых шести месяцев 2024 года прокуратура Пермского края выявила около 700 человек, которые допустили нарушения исполнения антикоррупционных обязанностей и соблюдения ограничений, в том числе, неверное декларирование доходов и расходов, наличие конфликта интересов. В начале года несколько руководителей органов исполнительной власти региона участвовали в управлении коммерческой организацией, все они были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает Properm.ru, по представлению прокурора Пермского района в связи с утратой доверия была уволена глава муниципального учреждения. Она не представила сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Всего за 2024 год из-за утраты доверия были уволены три чиновника, двое из которых занимали руководящие должности. В судебном производстве находятся ещё пять исков.

Ведомством также принимались меры к изъятию имущества, приобретённого на неподтвержденные доходы. По данным издания, судом Индустриального района рассматривается заявление прокурора об обращении в доход государства иномарки стоимостью около 9 млн руб., купленной служащей краевого минсоцразвития на неустановленные доходы. В Ленинском районном суде на рассмотрении находится иск об обращении в доход государства имущества главы минзакупок, оформленного на третьих лиц, общей стоимостью 27 млн руб. В доход государства обращены 4,1 млн руб., поступивших на банковский счёт служащей дептранспорта Перми. Законность получения этих средств не доказана.

Кроме того, за первое полугодие по инициативе прокуроров суды наложили административные штрафы на общую сумму 1 млн руб. в рамках производств по привлечению к административной ответственности юрлиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные правонарушения. В марте за хищение 127 млн руб. в колонию отправили руководителя дорожно-строительной компании «Арсенал». Замдиректора компании-исполнителя госконтрактов по ремонту дороги организовал производство предусмотренной контрактом асфальтобетонной смеси с заменой на смесь с более низкой стоимостью.

По итогам прошлого года прокуратура Перми выявила 142 коррупционных нарушения. Было возбуждено четыре уголовных дела.

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