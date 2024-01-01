Максим Артамонов В Перми за хищение 127 млн рублей отправили в колонию топ-менеджера строительной компании Армен Оганесян также должен возместить материальный ущерб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми 12 марта вынес приговор в отношении коммерческого директора ООО «Дорожно-строительная компания «Арсенал» Армена Оганесяна. Его обвинили в двух эпизодах хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Также с него будет взыскано более 127 млн руб. в счёт возмещения материального ущерба. Его взяли под стражу в зале судебного заседания. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Во время судебного процесса выяснилось, что в 2018-2019 годах ФКУ «Упрдор «Прикамье» заключило два госконтракта с ООО «ДСК «Арсенал» на выполнение ремонтных работ на участках автомобильной дороги Р-243 «Кострома—Шарья—Киров—Пермь».

В это время Армен Оганесян, который руководил ООО «ДСК «Арсенал» и знал о сложившейся в ФКУ «Упрдор «Прикамье» практике выполненных работ без проверки проб асфальтобетона, решил использовать более дешёвый материал. Для этого он организовал на территории завода, принадлежащего ИП Оганесян Г.С., производство асфальтобетонной смеси, не соответствующей условиям контрактов. Производимый асфальт доставлялся на ремонтируемые участки дороги.

Помимо этого, суд установил, что Оганесян распорядился изготовить паспорта-накладные с недостоверными сведениями о строительной продукции. Это стало основанием для необоснованного перечисления бюджетных денег в общей сумме 127 млн 418 тыс. 175 руб. 34 коп. на расчётный счёт, принадлежащий ООО «ДСК «Арсенал».

В итоге Армена Оганесяна признали виновным в совершении двух хищений чужого имущества путём обмана, совершённых с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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