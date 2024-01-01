Глава СК ждёт доклад о расследовании аварии с пассажирским автобусом в Пермском крае
В ДТП пострадали восемь человек
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Валерию Сафонову предоставить отчёт о результатах расследования аварии с участием автобуса и грузовика под Березниками, в ходе которой пострадали восемь человек, в том числе ребёнок. Об этом со ссылкой на СК сообщает ТК ВЕТТА.
Этот вопрос находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Как ранее писал «Новый компаньон», вечером 14 сентября водитель самосвала, двигаясь по автодороге Березники—Чкалово, потерял контроль над управлением транспортным средством и врезался в пассажирский автобус, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП восемь пассажиров автобуса (среди них одна малолетняя) получили различные травмы. Всем пострадавшим оказали медпомощь.
После аварии СУ СКР по Пермскому краю организовало процессуальную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Проверку начала также прокуратура Прикамья. В ходе надзорных мероприятий ведомство даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения и соблюдению порядка пассажирских перевозок.
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