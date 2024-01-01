Алёна Бронникова В Прикамье организована проверка по факту ДТП с пассажирским автобусом В аварии пострадали восемь пассажиров Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В Пермском крае устанавливаются причины и обстоятельства аварии с участием рейсового автобуса, произошедшей вечером 14 сентября. Краевой СКР организовал процессуальную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«По предварительным данным, в вечернее время 14 сентября водитель самосвала, двигаясь по автодороге "Березники—Чкалово", потерял контроль над управлением транспортным средством и допустил столкновение с пассажирским автобусом, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили различные травмы, среди них одна малолетняя», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По результатам проверки следственный комитет примет процессуальное решение.

Региональная прокуратура также начала проверку причин и условий ДТП. В ходе надзорных мероприятий ведомство даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения и соблюдению порядка пассажирских перевозок.

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