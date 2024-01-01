В Прикамье под Березниками грузовик врезался в пассажирский автобус
В аварии есть пострадавшие
В Березниковском городском округе вечером 14 сентября произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция Прикамья.
По предварительным данным, около 18:00 на 2 км автодороги Березники-Чкалова грузовой автомобиль FAW, за рулём которого был мужчина 1968 г.р. не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом «Паз», которым управлял водитель 1963 г.р.
В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса, их количество уточняется.
По факту аварии полиция проводит проверку.
Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о смертельном ДТП в Кочёвском округе, где водитель «Лады» сбил лося и после этого погиб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.