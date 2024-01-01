В Прикамье под Березниками грузовик врезался в пассажирский автобус В аварии есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В Березниковском городском округе вечером 14 сентября произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция Прикамья.

По предварительным данным, около 18:00 на 2 км автодороги Березники-Чкалова грузовой автомобиль FAW, за рулём которого был мужчина 1968 г.р. не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом «Паз», которым управлял водитель 1963 г.р.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса, их количество уточняется.

По факту аварии полиция проводит проверку.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о смертельном ДТП в Кочёвском округе, где водитель «Лады» сбил лося и после этого погиб.

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