Стали известны подробности аварии с лосем на севере Прикамья Водитель без сознания проехал около 1,5 км по трассе Поделиться Твитнуть

Фото: Татьяна Федосеева

Очевидцы ДТП, в котором погиб водитель «Лады Гранты» после столкновения с лосем, рассказали «Новому компаньону» подробности автоаварии.

По словам Татьяны Федосеевой, которая вечером 13 сентября ехала по трассе, машина погибшего водителя легковушки несколько раз перевернулась, «она была в страшном состоянии, без крыши».

Водителю и пассажиру другого автомобиля, «Лады Приоры», помогали другие автомобилисты, которые останавливались на дороге.

«Проезжающие машины стали останавливаться и с помощью телефонных фонариков тормозить машины, чтобы те не налетели на тушу лося. Водителю, который не сильно пострадал (из второй машины — Ред.), помогали молодые ребята. Они остановились на дороге. Парня из второй машины, который тоже пострадал, не вытаскивали на дорогу, потому что его сильно зажало в машине — боялись навредить. Ждали скорую», — рассказала Татьяна.

Источник «Нового компаньона» в полиции сообщил, что водитель «Гранты» погиб сразу же после ДТП и уже без сознания ехал на машине до тех пор, пока не съехал в кювет.

«Парень с Гайнского района на «Гранте» ехал в сторону Кочёво. За Косинским мостом на дорогу выскочил лось, водитель не заметил его и сбил. Сразу же от удара парень скончался, а потом без сознания примерно полтора км проехал и съехал в канаву. У погибшего была черепно-мозговая травма, не совместимая с жизнью. Я тоже помогал вытаскивать его с машины, у него голова была вся в переломах, как будто приплюснута», — пояснил источник.

Он также отметил, что лося сбили два раза: сначала водитель «Гранты», а потом «Лады Приоры».

«Навстречу «Гранте» ехали парни на «Приоре». Как только они пересеклись с «Грантой», им выскочил тот же лось — получается, они уже добили его», — рассказал источник.

Напомним, о дорожном происшествии на трассе Кудымкар—Гайны Госавтоинспекция Прикамья сообщила утром 14 сентября.

По информации ведомства, авария случилась около 21:30 на 65 км трассы, когда из Кудымкара в Гайны ехал автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого был мужчина 1996 г.р. Сообщалось, что водитель сбил лося, которого от удара отбросило на встречный автомобиль «Лада Приора».

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