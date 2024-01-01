На трассе Кудымкар — Гайны после столкновения с лосём погиб водитель «Лады» Также пострадали два человека в другой машине Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекция Пермского края

Вечером 13 сентября в Кочевском городском округе произошло смертельное ДТП с участием лося. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По информации ведомства, около 21:30 из Кудымкара в Гайны ехал автомобиль «Лада Гранта», которым управлял мужчина 1996 г.р. На 65 км трассы водитель сбил лося, которого от удара отбросило на встречный автомобиль «Лада Приора».

В результате аварии водитель «Лады Гранты» погиб на месте, а водителя и пассажира «Лады Приоры» госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции Пермского края призывают всех водителей быть бдительными на дороге, особенно в тёмное время суток, и остерегаться появления диких животных на трассе.

«Если столкновение с мелкими животными может пройти почти незаметно для транспортных средств, то наезд на крупного зверя может привести к значительному повреждению автомобиля и к тяжелым травмам водителя и пассажиров», — отметили в ведомстве.

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