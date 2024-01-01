Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский ТЮЗ в начале нового сезона лишился трёх ведущих артистов Труппа пополнилась новичками из других пермских театров Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

В труппе Пермского театра юного зрителя произошли изменения: коллектив покинули три ведущих артиста.

Артём Радостев поступил на работу в Театр-Театр, Анна Демакова ушла «в никуда», а популярный романтический герой Евгений Замахаев, на котором держится чуть ли не половина репертуара, решил сосредоточиться на музыкальной карьере. Правда, по договорённости с театром он будет разово исполнять какие-то ведущие роли.

«Взамен» из Театра-Театра в ТЮЗ перешли Никита Пепеляев и Дарья Яловега (оба — поющие актёры), а из Театра кукол — популярный артист Даниил Петров, много сотрудничавший также с театром «Карабаска».

Кто будет исполнять главные роли в постановке Михаила Скоморохова «Театральный роман» (12+), пока неизвестно: режиссёр рассчитывал, в частности, на Евгения Замахаева.

Ранее «Новый компаньон» писал об аналогичных изменениях в труппе Пермского театра оперы и балета.

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