Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Возможно, этот спектакль откроет чьё-то сердце» Ведущий актёр Пермского ТЮЗа Евгений Замахаев — об участии в благотворительном шоу «Музыка жизни» и опыте взаимодействия с необычными детьми Поделиться Твитнуть

Павел Семянников

Ведущий актёр Пермского ТЮЗа, принц и романтический герой этого театра, 3 июля выйдет на сцену Пермского театра оперы и балета: Евгений Замахаев принимает участие в благотворительном шоу «Музыка жизни». Цикл спектаклей «Музыка жизни» (6+) — это проект благотворительного фонда «Берегиня»: разговор со зрителями на темы, о которых многие предпочитают молчать, — о страданиях и мучительном счастье тех, кому не повезло родиться не таким, как остальные, или тяжело заболеть в юном возрасте. Главный герой спектакля «Музыка жизни 3: Это наше шоу!» (6+) — педагог детского дома культуры Никита, мечтающий о карьере на Бродвее. Его назначили режиссёром и автором мюзикла, который будет представлять учреждение на конкурсе; работа с детским творческим коллективом и без этого — не предел мечтаний Никиты, а тут ещё выясняется, что в актёрский состав спектакля он обязан включить очень необычных детей…

Средства, собранные с продажи билетов на спектакль «Музыка жизни 3: Это наше шоу!», будут направлены фондом «Берегиня» на адресную помощь детям в рамках программы «На подмогу», которая поддерживает семьи, где дети проходят серьёзное лечение.

Две предыдущие постановки из серии «Музыка жизни» позволили собрать на помощь тяжело больным детям порядка 2 млн руб. В 2022 году благодаря этому проекту был куплен полный комплект оборудования «Томатис» для пермского «Дома счастья», в котором помощь оказывают детям с ограниченными возможностями здоровья. На технику, лицензию и обучение специалиста потребовалось 498 тыс. руб., ещё порядка 200 тыс. было направлено на реабилитационные программы фонда «Берегиня», в рамках которых комплексную поддержку получают семьи с детьми, перенёсшими онкозаболевания.

Исполнитель роли Никиты — артист ТЮЗа Евгений Замахаев рассказывает о том, почему его привлекает участие в проекте «Музыка жизни», как проходила работа над спектаклем, а также о творческих людях, которые работают в благотворительном проекте совершенно бескорыстно.

— Вы участвуете уже во втором музыкальном спектакле проекта «Музыка жизни». Это единый цикл или серия отдельных спектаклей, связанных тематикой и благотворительными целями?

— Сюжетно спектакли не связаны, но у них общая тема, а также те принципы искусства, на которых они построены. Наша тема усложняется с каждым годом: первая «Музыка жизни» была про маленьких детей, вторая — про подростков, она была основана на музыке группы Queen; на этот раз мы говорим о детях с врождёнными особенностями здоровья — с синдромом Дауна, с детским церебральным параличом, а также о детях, ставших инвалидами из-за тяжёлых травм. Эта тема очень важна, она занимает много места в общественном сознании, но в искусстве, на мой взгляд, ей уделяют слишком мало внимания, стараются обходить её стороной.

— «Музыка жизни 3» — инклюзивный спектакль. На сцену вместе с профессиональными и непрофессиональными актёрами выходят дети с особенностями здоровья. Это ваш первый опыт в инклюзии?

— Для меня это впервые. Я долго готовился, потому что было сложно себя морально настроить. Обдумывал, как это может сложиться, какие могут возникнуть ситуации… Но первые репетиции прошли так гладко, что я очень удивился: бывает, что с обычными артистами сложнее на сцене! Конечно, в ходе репетиций возникают различные моменты, которые приходится переживать и сопереживать: где-то терпеть, где-то ждать. Большого терпения требует эта работа. Очень хорошо, что в спектакле принимают участие и обычные дети. Это взаимодействие — очень хороший опыт.

— Это какая-то особая технология?

— На самом деле нет, всё довольно просто. Дети с синдромом Дауна — очень отзывчивые, очень тактильные. Для них важен телесный контакт. Когда они видят знакомого, сразу тянутся обниматься. Это, конечно, сложно, мы стараемся как-то их отвлечь, настроить на работу, но это очень трогательно.

У меня есть свои дети, и в процессе работы над шоу я на них начинаю смотреть по-другому, переосмысливаю подходы к их воспитанию. Я задумываюсь о том, что переживают родители детей с особенностями. Кстати, наш спектакль — даже не столько про детей, сколько про, не побоюсь этого слова, родительский подвиг. Каждый раз, когда я вижу, как родители привозят детей на репетиции и терпеливо ждут их, при этом всегда приветливы, радушны, рады нас видеть, это вызывает много чувств, много тёплых эмоций, наводит на размышления о жизни, о людях, о детях, о своём отношении к родным и близким.

— Как вы оказались в этом проекте?

— Меня пригласила певица Маша Савостина — участвовать в шоу «Музыка жизни 2». Когда мне сказали, что будет музыка Queen, я с радостью согласился, так как давно занимаюсь вокалом, у меня есть своя группа, и в рок-музыке я разбираюсь с детства. Привлекло и то, что это благотворительное шоу: впервые в жизни я смог применить то, что могу и умею, безвозмездно, направить энергию на благое начинание. Мы успешно выступили, собрали серьёзную сумму и спустя два года решили повторить, точнее, не повторить, а продолжить это дело.

— Вы не единственный профессиональный актёр в этом проекте?

— Мне посчастливилось привлечь в проект актрису нашего театра Наталью Аникину. Она будет исполнять роль директора Дворца творчества юных.

— Расскажите о вашем герое.

— Никита — простой парень, который, наверное, выучился где-то на театральных курсах, а может быть, и окончил институт культуры… Амбициозный, эгоцентричный, желающий славы и признания, отправляющий кучу заявок в различные проекты… Он ждёт своего часа, а пока вынужден преподавать детям актёрское мастерство. Работа не приносит ему удовольствия, но деваться некуда. Однажды в его коллективе появляются дети с особенностями здоровья, которые в его планы точно не входили… Но, постепенно втягиваясь в общение с ними, человек меняется, обретает смысл в своей деятельности, понимает, что он может сделать что-то не только для себя, но и для других. И вот тогда-то так звёзды складываются, что он получает то, чего хотел на самом деле! Может быть, не в тех масштабах, о которых мечтал, но он делает то, что радует всех. Это спектакль о том, как человек обретает счастье, — вот так я себе это трактую, потому что, на мой взгляд, счастье — это когда человек находится на своём месте и своей работой может осчастливить и себя, и окружающих.

Я уверен: мы делаем спектакль, достойный того, чтобы его увидеть и услышать. Для того хотя бы, чтобы просто понять, что в жизни есть что-то помимо наших собственных проблем. Возможно, этот спектакль откроет чьё-то сердце, что-то поменяет в ком-то — поменяет взгляд на мир, на самих себя.

— Эта работа отличается от ваших тюзовских работ?

— Ну, конечно, есть отличия: и по тому, как написан материал, и по тому, как мы его подаём. Это не просто театральный спектакль, а с элементами шоу. И, конечно, огромная разница — партнёры по сцене. Дело не только в том, что нужно взаимодействовать с необычными детьми, но и в том, что у нас на равных выступают профессиональные и непрофессиональные актёры. Мой партнёр по сцене Екатерина Смирнова — певица, у неё нет актерского образования. Для неё это будет первый опыт на сцене в качестве актрисы.

Предоставлено организаторами

— А что за команда работает над проектом?

— Идейный вдохновитель, автор самой идеи цикла музыкальных спектаклей «Музыка жизни» — Алёна Семерикова-Волкова, руководитель Пермского центра развития кинопроизводства. У неё большая личная история помощи фонду «Берегиня», они дружат с директором фонда Татьяной Голубаевой. Когда я познакомился с Татьяной, я получил большое удовольствие от общения с этим человеком, абсолютно открытым и очень честным. Сейчас моё сотрудничество с «Берегиней» стало уже не разовым, а постоянным: в роликах фонда мы снимаемся всей семьёй — с женой и детьми.

Музыкальное шоу «Музыка жизни 3: Это наше шоу!» будет показано 3 июля в 15:00 и 19:00 в Пермском театре оперы и балета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.