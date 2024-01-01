Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Балетоманы в Перми не досчитаются четырёх популярных солистов В труппе Пермского театра оперы и балета произошли изменения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета 10 сентября состоялся традиционный для начала сезона сбор труппы. Театральный коллектив собрался в составе, несколько отличающемся от сезона 2023/24 года.

Пермский балет покинули четыре солиста. СМИ уже широко писали об уходе в Большой театр самого яркого пермского танцовщика Георгия Еналдиева. Кроме того, в спектаклях нового сезона мы не увидим Томонэ Кагаву, Марата Сафина и Викторию Снигур. Новеньких в балетной труппе аж 23 человека, но это молодёжь, готовых звёзд среди них нет, если не считать Габриэла Лопеса, который работает в Перми с 2018 года, хотя и делал небольшой перерыв. В этом сезоне он продвинулся с позиции солиста на премьерскую. Ещё один новый солист — Натан Фернандес. Он, как и Лопес, родом из Бразилии и вместе с ним в сезоне 2022/23 танцевал в компании Dance Alive National Ballet (Флорида, США).

Пермскую оперу покинули сразу шесть солистов, в том числе популярный баритон Константин Сучков и его супруга — сопрано Дарья Пичугина. По нашей информации, они сосредоточатся на работе в Нижегородском театре оперы и балета, с которым сотрудничают уже более года. Кроме того, труппу покинули два баса ещё «исаакяновского призыва» — Олег Иванов и Александр Погудин, а также сопрано из Донбасса Элона Коржевич и ещё одна солистка «докурентзисовских» времён — Наталья Князева (сопрано).

По информации «Нового компаньона», изменилась позиция популярного баритона Энхбата Тувшинжаргала. В новом сезоне он остался в Пермской опере лишь на полставки, планируя работать в основном в УралОпере.

Зато отныне в качестве штатного солиста в Перми будет выступать баритон Игорь Подоплелов, который в качестве приглашённой звезды выступил в «Летучем голландце» (18 +) и «Похождениях повесы» (16 +) и очень понравился публике. Новички в труппе — баритон Евгений Бовыкин, который будет совмещать работу в Перми с аналогичной позицией в УралОпере (Екатеринбург), басы Виктор Погудин (пришёл из хора MusicAeterna), Олег Бударацкий и Рустам Каримов (оба — совместители из УралОперы), а также два меццо-сопрано — нынешняя выпускница Уральской консерватории им. Мусоргского (Екатеринбург) Анастасия Вятскина и выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова Вера Кравчук.

В качестве хормейстера в Пермскую оперу пришёл Дмитрий Журилов, который работал в Москве и в Нижнем Новгороде. После ухода Екатерины Антоненко и Вячеслава Козленко руководству театра удалось быстро заполнить вакансию руководителя оперного хора, кроме того, у молодого хормейстера есть опыт работы с камерным хором «Нижний Новгород», что важно для руководства концертным коллективом Parma Voices, Насколько перспективно это назначение, покажет время.

Кроме того, в театре новый штатный режиссёр — Мария Рубина, которая в 2019 году поставила в Перми детскую оперу «Терем-теремок» (6 +).

К хору Пермского театра оперы и балета присоединились 10 певцов из Перми, Уфы, Ростова-на-Дону, Сургута и других городов. Оркестр театра пополнился 21 музыкантом (однако вакансии ещё есть). Директором оркестра Пермской оперы стал Александр Веселков, который ранее был техническим директором оркестра musicAeterna.

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