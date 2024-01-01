Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета покидает главный хормейстер Имя преемника Екатерины Антоненко пока неизвестно Поделиться Твитнуть

Екатерина Антоненко / фото: intrada-ensemble.ru

Неделю назад появилась новость о том, что главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Екатерина Антоненко стала художественным руководителем Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова. Сразу же возникли сомнения, сможет ли она совмещать эту большую должность с работой в Пермской опере, и на пресс-конференции, прошедшей в театре 5 сентября, было объявлено: нет, не сможет. Екатерина Антоненко покидает Пермский театр оперы и балета.

В театре прокомментировали это событие:

— Для Пермской оперы это очень лестное назначение. Напомним, что хор Пермской оперы стал для Антоненко первым крупным государственным институтом, с которым она работала на постоянной основе. Пермская опера продолжает готовить кадровый резерв для ведущих федеральных культурных институций: также на прошлой неделе стало известно о том, что главным дирижером ГАСО им. Светланова назначен Филипп Чижевский, который в последние годы интенсивно сотрудничал с театром и выпустил в Перми две масштабные премьеры (Речь идёт о «Кармен» (18 +) Бизе и «Летучем голландце» (18 +) Вагнера; обе оперы вышли в постановке Константина Богомолова — ред.).

Вместе с тем довольно быстро стало очевидно, что совмещение двух должностей — в Перми и в Москве — невозможно. Это связано с необходимостью глубинного погружения Антоненко в жизнь хора имени Свешникова. Однако мы, разумеется, продолжим сотрудничество. У нас уже есть договоренности об участиях Антоненко в концертных программах и спектаклях Пермской оперы. Мы расскажем о них после того, как прояснится ее график в хоре Свешникова.

По информации «Нового компаньона», заместитель Екатерины Антоненко Вячеслав Козленко, который осуществлял непосредственную работу с хором в моменты отсутствия главного хормейстера в Перми, тоже увольняется из театра — он отправляется в заграничную стажировку.

Имя преемника Екатерины Антоненко руководство театра назвать пока не готово. «Это штучные люди, поэтому не так быстро», — ответили в театре на вопрос «Нового компаньона».

Екатерина Антоненко возглавила хор Пермской оперы и его концертное воплощение — Parma Voices — в октябре 2022 года после того, как должность главного хормейстера покинул Евгений Воробьёв.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.